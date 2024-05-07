Не май месяц

С первым днем зимы вас. 7 мая Нижний засыпало снегом, а продлиться все это может и до середины месяца. До 10 мая в большинстве районов Нижегородской области синоптики прогнозируют очень (!) холодную погоду, мокрый снег и гололедицу, а еще они говорят, что снежный май не такая уж и редкость.
Ольга Мокеева, глава отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»: «Температурный фон в регионе сейчас ниже климатической нормы на 10-14 градусов, местами в воздухе и на поверхности почвы в ночные и утренние часы ожидаются заморозки до 0 –4 градусов. В ночь на 8 мая при прохождении активного холодного атмосферного фронта вероятны осадки в виде мокрого снега и дождя, местами сильное ухудшение видимости до 500 метров и менее, возможно налипание мокрого снега, не исключена гололедица на дорогах. В отдельных районах будет образовываться временный снежный покров».
9 мая также обещают холодную и облачную погоду, в утренние часы температура будет колебаться от -2 до +1 градуса, днем в Нижнем +3, по области от +2. Осадки в виде мокрого снега и дождя.
В центре погоды «Фобос» рассказали, что последний раз майский снегопад в средней полосе России наблюдался в 2022 году, а вообще такое случается и в середине, и даже в конце мая.
Фото: архив редакции
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