Не май месяц

9 мая также обещают холодную и облачную погоду, в утренние часы температура будет колебаться от -2 до +1 градуса, днем в Нижнем +3, по области от +2. Осадки в виде мокрого снега и дождя.

В центре погоды «Фобос» рассказали, что последний раз майский снегопад в средней полосе России наблюдался в 2022 году, а вообще такое случается и в середине, и даже в конце мая.