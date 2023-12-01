Нижний — в шорт-листе Russian Creative Awards

Национальная премия в области креативных индустрий Russian Creative Awards опубликовала шорт-лист номинантов этого года. Нижегородская область борется за звание «регион года». Итоги объявят на церемонии награждения в Парке «Зарядье» в Москве 1 декабря.
Russian Creative Awards — единственная премия в мире, объединяющая все существующие креативные индустрии. А награды вручают значимым проектам в сфере креативного сектора экономики.
Со всей страны подали более 1000 проектов, и сразу три номинанта от нашего региона
можно найти в итоговом списке:
Регион года
- Нижегородская область
Культурный код:
- Музейный комплекс «Центр промышленного прогресса» в Выксе
Цифровой проект года:
- «Знакомьтесь, Нижний!»
1 декабря на торжественной Церемонии подведут итоги и объявят победителей.
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Фото: фотобанк
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