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Нижний — в шорт-листе Russian Creative Awards

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Национальная премия в области креативных индустрий Russian Creative Awards опубликовала шорт-лист номинантов этого года. Нижегородская область борется за звание «регион года». Итоги объявят на церемонии награждения в Парке «Зарядье» в Москве 1 декабря.

 

Russian Creative Awards — единственная премия в мире, объединяющая все существующие креативные индустрии. А награды вручают значимым проектам в сфере креативного сектора экономики.

Со всей страны подали более 1000 проектов, и сразу три номинанта от нашего региона

можно найти в итоговом списке:

Регион года

  • Нижегородская область

Культурный код:

  • Музейный комплекс «Центр промышленного прогресса» в Выксе

Цифровой проект года:

  • «Знакомьтесь, Нижний!»

1 декабря на торжественной Церемонии подведут итоги и объявят победителей.

 

 

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Фото: фотобанк

 

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