Нижний — в шорт-листе Russian Creative Awards

Russian Creative Awards — единственная премия в мире, объединяющая все существующие креативные индустрии. А награды вручают значимым проектам в сфере креативного сектора экономики.

Со всей страны подали более 1000 проектов, и сразу три номинанта от нашего региона

можно найти в итоговом списке:

Регион года

Нижегородская область

Культурный код:

Музейный комплекс «Центр промышленного прогресса» в Выксе

Цифровой проект года:

«Знакомьтесь, Нижний!»

1 декабря на торжественной Церемонии подведут итоги и объявят победителей.

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Фото: фотобанк