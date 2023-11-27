5 гран-при взял Нижний на Russian Event Awards

Стали известны результаты XII Международной премии в области событийного туризма — Russian Event Awards. На Ярмарке собралось более 400 организаторов различных мероприятий со всей России и Республики Беларусь. Регион стал победителем сразу в нескольких номинациях.
Гран-при:
- INTERVALS 2023
- «Гастрономическая Рождественская»
- День молодежи в Молодежной столице России-2023
- Мультижанровый фестиваль «Столица закатов»
- Фестиваль «Великая Русь»
2 место:
- Форум «Города-побратимы и партнеры»
- Областная молодежная техническая выставка-фестиваль #PROтехно
3 место:
- Музейный квартал «Русские крылья»
Нижегородскую область также наградили в номинации «Регион событийного туризма».
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: фотобанк
Комментарии (0)