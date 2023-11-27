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5 гран-при взял Нижний на Russian Event Awards

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Стали известны результаты XII Международной премии в области событийного туризма — Russian Event Awards. На Ярмарке собралось более 400 организаторов различных мероприятий со всей России и Республики Беларусь. Регион стал победителем сразу в нескольких номинациях.

 

Гран-при:

  • INTERVALS 2023
  • «Гастрономическая Рождественская»
  • День молодежи в Молодежной столице России-2023
  • Мультижанровый фестиваль «Столица закатов»
  • Фестиваль «Великая Русь»

2 место:

  • Форум «Города-побратимы и партнеры»
  • Областная молодежная техническая выставка-фестиваль #PROтехно

3 место:

  • Музейный квартал «Русские крылья»

Нижегородскую область также наградили в номинации «Регион событийного туризма».



 

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Фото: фотобанк

 

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