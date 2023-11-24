Нижегородские события в российском топе

В Нижнем Новгороде в рамках открытия премии в области событийного туризма Russian Event Awards презентовали книгу Геннадия Шаталова «Туристическое событие: от идеи до туриста». В издание вошли 65 лучших проектов, которые в разные годы принимали участие в премии Russian Event Awards.
В их числе — 7 нижегородских мероприятий:
- фестиваль скоростей «Русские крылья» (Чкаловск)
- Международный фестиваль подледного лова «Чкаловская рыбалка» (Чкаловск)
- Международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая Хохлома» (Семенов)
- мультижанровый музыкальный фестиваль «Столица закатов» (Нижний Новгород)
- 200-летие Нижегородской ярмарки (Нижний Новгород)
- гала-шоу 800-летия Нижнего Новгорода «Начало Нового» (Нижний Новгород)
- фестиваль современной культуры «Выкса-фестиваль» (Выкса)
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Фото: фотобанк
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