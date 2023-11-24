Нижегородские события в российском топе

В Нижнем Новгороде в рамках открытия премии в области событийного туризма Russian Event Awards презентовали книгу Геннадия Шаталова «Туристическое событие: от идеи до туриста». В издание вошли 65 лучших проектов, которые в разные годы принимали участие в премии Russian Event Awards.