Нижний признан самым безопасным городом-миллионником в России

Индекс безопасности столицы Приволжья — 71,08.

К примеру, этот показатель в Москве — 63,73, в Санкт-Петербурге — 60,69, в Екатеринбурге — 53.70, в Новосибирске — 52.76

Также по уровню безопасности Нижний Новгород обогнал европейские города: Нью-Йорк (49.94), Париж (42.30) и Лондон (45.83).









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Фото: фотобанк