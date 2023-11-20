Нижний признан самым безопасным городом-миллионником в России

Аналитический сервис Numbeo провел исследование по уровню безопасности городов России. Эксперты пришли к выводу, что самый самый безопасный город-миллионник страны — Нижний.
Индекс безопасности столицы Приволжья — 71,08.
К примеру, этот показатель в Москве — 63,73, в Санкт-Петербурге — 60,69, в Екатеринбурге — 53.70, в Новосибирске — 52.76
Также по уровню безопасности Нижний Новгород обогнал европейские города: Нью-Йорк (49.94), Париж (42.30) и Лондон (45.83).
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Фото: фотобанк
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