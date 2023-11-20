18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Нижний признан самым безопасным городом-миллионником в России

Поделиться:

Аналитический сервис Numbeo провел исследование по уровню безопасности городов России. Эксперты пришли к выводу, что самый самый безопасный город-миллионник страны — Нижний.

 

Индекс безопасности столицы Приволжья — 71,08.

К примеру, этот показатель в Москве — 63,73, в Санкт-Петербурге — 60,69, в Екатеринбурге — 53.70, в Новосибирске — 52.76

Также по уровню безопасности Нижний Новгород обогнал европейские города: Нью-Йорк (49.94), Париж (42.30) и Лондон (45.83).




 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: фотобанк

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: