Стало известно, когда Нижегородский кремль перейдет на зимний режим работы

В холодное время года будет открыт участок от Дмитриевской до Часовой башен.

Кроме того, экспозиции в Дмитриевской, Никольской и Ивановской башнях продолжат работу, а вот Зачатская будет закрыта. Также можно будет попасть на смотровую площадку в Тайницкой башне.

Нижегородский кремль — единственный в стране, где можно полностью обойти все стены и башни. Общая протяженность маршрута 2 километра 113 метров.





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Фото: фотобанк