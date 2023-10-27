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Стало известно, когда Нижегородский кремль перейдет на зимний режим работы

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С 6 ноября Нижегородский кремль переходит на зимний режим работы, и круговой маршрут по стене закроется до следующей весны. У нижегородцев остается чуть больше недели, чтобы воспользоваться шансом полюбоваться видами со стен средневековой крепости.

 

В холодное время года будет открыт участок от Дмитриевской до Часовой башен.

Кроме того, экспозиции в Дмитриевской, Никольской и Ивановской башнях продолжат работу, а вот Зачатская будет закрыта. Также можно будет попасть на смотровую площадку в Тайницкой башне.

Нижегородский кремль — единственный в стране, где можно полностью обойти все стены и башни. Общая протяженность маршрута 2 километра 113 метров.


 

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Фото: фотобанк

 

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