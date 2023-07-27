Стало известно, где нижегородцы встретят Новый год

На первом месте — Москва. Средняя стоимость ночевки в столице — 5050 рублей.

На второй строчке — Геленджик (11 тысяч рублей), на третьей — Калининград (5900 рублей), на четвертой — Кисловодск (3800 рублей), а замкнул пятерку Пятигорск (6600 рублей).

Число бронирований в этом году, по сравнению с 2022, в девять раз выше. В среднем нижегородцы планируют поездки на Новый год в другие города длительностью в четыре дня.

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Фото: unsplash