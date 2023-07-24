Нижний — в десятке счастливых городов

Нижний Новгород попал в топ-10 городов, жители которых чувствуют себя счастливыми. Об этом рассказали аналитики сервиса «Работа.ру». В опросе участвовали 2,9 тысяч респондентов старше 18 лет.
Среди важных критериев «счастливых» городов — высокий уровень жизни, красивая природа, комфортный климат, благоприятная экологическая ситуация и качественные продукты.
Кроме того, респондентов делают счастливыми благополучие близких и свое.
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Фото: фотобанк
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