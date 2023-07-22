Нижегородскую телебашню подсветят в дни заплыва X-WATERS VOLGA

Праздничная иллюминация будет работать накануне – 22 июля, а также в день заплыва — 23 июля, с 21:30 до 00:00.

Грани высотной доминанты города украсит сине-голубая динамическая подсветка, символизирующая речные волны.

Также на световом панно появятся элементы фирменной символики мероприятия, а на медиаэкране пойдет бегущая строка: «Самый массовый заплыв в России» и фраза-логотип «Нижний Новгород - Молодежная столица России».







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Фото: unsplash