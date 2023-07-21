Стало известно, когда закончат ремонт на Покровке

Сейчас главную пешеходную улицу города разделили на участки по 100 метров и перекрывают их по очереди для удобства горожан.

На строительном объекте постоянно работают три единицы техники и 25 человек.

Уже выполнен демонтаж объемом 1200 квадратных метров, уложено 700 квадратных метров брусчатки. Ее кладут по специальной технологии работы с гранитной плиткой, оставляя небольшие зазоры, чтобы ее углы впоследствии не потрескались.







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Фото: unsplash