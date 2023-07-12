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Нижегородские проекты в премии Russian Traveler Awards

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Стартовало онлайн-голосование ежегодной премии Russian Traveler Awards. В этом году 11 нижегородских объектов участвуют в девяти номинациях.

 

Претенденты на победу:

  • исторический район деревянной застройки в центре Нижнего Новгорода «Заповедные кварталы» — номинация «Культурно-исторический объект»
  • казаковская филигрань — номинация «Народный промысел»
  • ярмарочные пирожки «на один укус» — номинация «Национальное блюдо или продукт»
  • озеро Тосканка — номинация «Природный объект»
  • экотропа «Копорье» в Городецком округе — номинация «Экомаршрут»
  • экскурсии на судне на подводных крыльях «Валдай 45Р» — номинация «Экскурсионный туристический маршрут»
  • – Kulibin Parkhotel & Spa, Azimut Отель Нижний Новгород и Mercure Нижний Новгород-центр — номинация «Лучший городской отель»
  • база отдыха «Изумрудное» — номинация «Оздоровительный курорт»
  • День молодежи-2023 в Нижнем Новгороде — номинация «Фестиваль / Праздник»

Отдать свой голос можно на сайте до 31 октября 2023 года.


 

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Фото: фотобанк

 

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