Нижегородские проекты в премии Russian Traveler Awards

Претенденты на победу:

исторический район деревянной застройки в центре Нижнего Новгорода «Заповедные кварталы» — номинация «Культурно-исторический объект»

казаковская филигрань — номинация «Народный промысел»

ярмарочные пирожки «на один укус» — номинация «Национальное блюдо или продукт»

озеро Тосканка — номинация «Природный объект»

экотропа «Копорье» в Городецком округе — номинация «Экомаршрут»

экскурсии на судне на подводных крыльях «Валдай 45Р» — номинация «Экскурсионный туристический маршрут»

– Kulibin Parkhotel & Spa, Azimut Отель Нижний Новгород и Mercure Нижний Новгород-центр — номинация «Лучший городской отель»

база отдыха «Изумрудное» — номинация «Оздоровительный курорт»

День молодежи-2023 в Нижнем Новгороде — номинация «Фестиваль / Праздник»

Отдать свой голос можно на сайте до 31 октября 2023 года.





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Фото: фотобанк