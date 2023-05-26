Программа ЦИПР-2023 в Нижнем

С 31 мая по 2 июня в Нижнем пройдет ЦИПР. Эксперты обсудят цифровую независимость, построение эффективного взаимодействия бизнеса, науки и государства и популяризацию российского софта. Деловую программу разделят на пять тематических треков.
Отдельные сессии посвятят кибербезопасности в критически важных сферах жизни, образовательным трендам в условиях импортозамещения и многому другому.
Участники обсудят лучшие практики в развитии российского софта и перспективы внедрения технологий биометрии и цифровой идентификацииа.
Последний день конференции будет посвящен кооперации государства и бизнеса. В течение дня на сессиях обсудят влияние технологий на современные медиа, будущее активно развивающихся нейросетей, а также свежие data science решения для маркетплейсов.
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Фото: архив организаторов
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