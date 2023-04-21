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Какая погода придет в Нижний на выходных

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В предстоящий уикенд в столице Приволжья будет облачная с прояснениями погода без осадков. Воздух прогреется до +18 градусов.

 

В субботу, 22 апреля, утром будет малооблачно, термометры покажут до +15 градусов. Днем воздух прогреется до +16. К ночи температура воздуха опустится до +3. Скорость северо-западного ветра — 3,5 метра в секунду.

В воскресенье, 23 апреля, утром синоптики обещают малооблачную погоду при температуре +5 градусов. Днем потеплеет до +18. Вечером синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду при температуре +18, а ночью столбики термометров опустятся до +9. Скорость ветра до 3,2 метра в секунду.


 

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Фото: ИРГСНО

 

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