Самолеты из Нижнего в Сочи будут летать чаще

«Аэрофлот» увеличит частоту рейсов из Нижнего Новгорода в Сочи. Новое расписание будет действовать с 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Самолеты из Нижнего в Сочи будут летать ежедневно. Теперь у нижегородцев появится больше возможностей для прямых перелетов на побережье Черного моря в сезон летних отпусков.
Напомним, программа полетов на юг России была запущена в 2021 году и показала свою актуальность и востребованность, сообщили в авиакомпании.
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Фото: unsplash
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