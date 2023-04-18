Самолеты из Нижнего в Сочи будут летать чаще

Самолеты из Нижнего в Сочи будут летать ежедневно. Теперь у нижегородцев появится больше возможностей для прямых перелетов на побережье Черного моря в сезон летних отпусков.

Напомним, программа полетов на юг России была запущена в 2021 году и показала свою актуальность и востребованность, сообщили в авиакомпании.

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Фото: unsplash