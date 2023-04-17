18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Ливневку на Рождественской отремонтировали впервые за 10 лет

Поделиться:

Капитальный ремонт ливневки завершился на улице Рождественской. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

 

Последний раз ливневую канализацию здесь ремонтировали десять лет назад, и система не справлялась в полном объеме со своими задачами в период сильных дождей.

В рамках месячника по благоустройству провели обследование. Оно показало плохое состояние отдельных участков. Было принято решение о ремонте ливневки от площади Народного единства до Благовещенской площади.

На участке завершен ремонт и заменены водоотводные лотки. Также подрядчик восстановил благоустройство.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: Нижний 800

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: