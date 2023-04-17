Ливневку на Рождественской отремонтировали впервые за 10 лет

Капитальный ремонт ливневки завершился на улице Рождественской. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев.
Последний раз ливневую канализацию здесь ремонтировали десять лет назад, и система не справлялась в полном объеме со своими задачами в период сильных дождей.
В рамках месячника по благоустройству провели обследование. Оно показало плохое состояние отдельных участков. Было принято решение о ремонте ливневки от площади Народного единства до Благовещенской площади.
На участке завершен ремонт и заменены водоотводные лотки. Также подрядчик восстановил благоустройство.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: Нижний 800
Комментарии (0)