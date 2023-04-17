Ливневку на Рождественской отремонтировали впервые за 10 лет

Последний раз ливневую канализацию здесь ремонтировали десять лет назад, и система не справлялась в полном объеме со своими задачами в период сильных дождей.

В рамках месячника по благоустройству провели обследование. Оно показало плохое состояние отдельных участков. Было принято решение о ремонте ливневки от площади Народного единства до Благовещенской площади.

На участке завершен ремонт и заменены водоотводные лотки. Также подрядчик восстановил благоустройство.





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Фото: Нижний 800