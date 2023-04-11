Потепление до +14 придет в Нижний

Во вторник, 11 апреля, утром термометры покажут+9 градусов, днем воздух прогреется до +12. Вечером температура воздуха понизится до +6, а ночью — до +2. Вечер сменит направление на юго-западное и ослабнет до двух метров в секунду.

В среду, 12 апреля, утром столбики термометров покажут до +2, днем синоптики прогнозируют пасмурную погоду. К вечеру небо снова прояснится, но похолодает до +6. Скорость и направление ветра останутся прежними.

В четверг, 13 апреля, днем будет облачно с прояснениями при температуре +14. Вечером похолодает до +7, а ночью — до +4. Ветер придет с северо-востока со скоростью пять метров в секунду.

В пятницу, 14 апреля, днем воздух прогреется до +5. Вечером ожидается ясная погода при температуре +1. Ночью похолодает до -3. Ветер усилится до семи метров в секунду, а его направление останется прежним.





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Фото: ИРГСНО