Солнечно и до +11: какая погода ждет нижегородцев в выходные

В субботу, 8 апреля, утром столбики термометров покажут до +4, днем — до +9, а к вечеру похолодает до +3. Ветер будет дуть с востока, его порывы достигнут трех метров в секунду. Магнитное поле Земли будет спокойным, а продолжительность светового дня составит 13 часов 37 минут.

В воскресенье, 9 апреля, днем температура воздуха прогреется до +11, вечером — +4. Направление ветра в течение суток сменится на северо-восточное, а потом и на северо-западное с порывами до 1,5 метра в секунду.





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Фото: Нижний 800