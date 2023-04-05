Нижний — на четвертом месте в индексе качества городской среды

Минстрой РФ подвел ежегодные итоги оценки качества городской среды среди российских городов. Нижний набрал в нем 214 баллов, повысив на пять баллов результат прошлого года, и занял 4 место.
Индекс качества городской среды формируется на основе 36 индикаторов. Максимальный балл рейтинга — 360, а благоприятным город считается, если наберет больше 180 баллов.
Средний балл Нижегородской области за год увеличился со 190 до 199, а количество городов с благоприятной городской средой увеличилось с 12 до 15.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: ИРГСНО
Комментарии (0)