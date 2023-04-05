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Нижний — на четвертом месте в индексе качества городской среды

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Минстрой РФ подвел ежегодные итоги оценки качества городской среды среди российских городов. Нижний набрал в нем 214 баллов, повысив на пять баллов результат прошлого года, и занял 4 место.

 

Индекс качества городской среды формируется на основе 36 индикаторов. Максимальный балл рейтинга — 360, а благоприятным город считается, если наберет больше 180 баллов.

Средний балл Нижегородской области за год увеличился со 190 до 199, а количество городов с благоприятной городской средой увеличилось с 12 до 15.



 

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Фото: ИРГСНО

 

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