Дом Архитектора запускает лекторий о постмодернизме

Теоретик и историк архитектуры Алексей Худин проведет лекторий в рамках проекта «Окно в постмодернизм».
2 февраля
Время: 18:30
Место: Доме Архитектора (Верхне-Волжская набережная, 2)
Это первая и вводная лекция будет посвящена проблеме постмодернизма в архитектуре, вопросу направлений внутри постмодернизма, а также теоретическим основам данного стиля.
Алексей Худин — доцент кафедры архитектурного проектирования ННГАСУ, 12 лет изучает постмодернизм.
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Фото: архив организаторов
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