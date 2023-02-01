Дом Архитектора запускает лекторий о постмодернизме

Это первая и вводная лекция будет посвящена проблеме постмодернизма в архитектуре, вопросу направлений внутри постмодернизма, а также теоретическим основам данного стиля.

Алексей Худин — доцент кафедры архитектурного проектирования ННГАСУ, 12 лет изучает постмодернизм.