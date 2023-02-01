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Дом Архитектора запускает лекторий о постмодернизме

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Теоретик и историк архитектуры Алексей Худин проведет лекторий в рамках проекта «Окно в постмодернизм».

 

2 февраля

Время: 18:30

Место: Доме Архитектора (Верхне-Волжская набережная, 2)

 

 

Это первая и вводная лекция будет посвящена проблеме постмодернизма в архитектуре, вопросу направлений внутри постмодернизма, а также теоретическим основам данного стиля.

Алексей Худин — доцент кафедры архитектурного проектирования ННГАСУ, 12 лет изучает постмодернизм.

 

 

 

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Фото: архив организаторов

 

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