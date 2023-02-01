В художественном музее расскажут о феномене Чебурашки

На интерактивной лекции с научным сотрудником НГХМ Ольгой Елкиной участники разберутся в чем секрет истории Чебурашки.

Здесь расскажут об обстоятельствах его появления, окружающих его персонажей, и даже месте, где происходят события – город людей и зверей. А еще гости узнают о Гале, Валере, Тобике и других: кто все они и кто из них главный.

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