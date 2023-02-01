18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В художественном музее расскажут о феномене Чебурашки

Поделиться:

4 февраля в 14:00 нижегородцев приглашают на лекторий «Хочу ушастика!» или большие секреты маленького Чебурашки».

 

4 февраля

Время: 14:00

Место: площадь Минина и Пожарского 2/2

 

 

На интерактивной лекции с научным сотрудником НГХМ Ольгой Елкиной участники разберутся в чем секрет истории Чебурашки.

Здесь расскажут об обстоятельствах его появления, окружающих его персонажей, и даже месте, где происходят события – город людей и зверей. А еще гости узнают о Гале, Валере, Тобике и других: кто все они и кто из них главный.

(6+)

 

 

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: