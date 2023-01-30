Исторический центр обновят в Богородске

Команда проекта планирует перезапустить местный музей Керамики. Уже сейчас активисты работают над созданием единого стандарта внешнего вида домов в центре Богородска.

Новое волонтерское движение позволит обновить исторический облик городского пространства.

Чтобы колористически и технически фасады домов выглядели так, какими они были изначально, используются старые фотографии.





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Фото: unsplash