Исторический центр обновят в Богородске

В историческом центре Нижегородской области разработают и реализуют концепцию фасадов домов. Проект развития Богородска предложили в Агентстве по сохранению и развитию объектов исторической среды.
Команда проекта планирует перезапустить местный музей Керамики. Уже сейчас активисты работают над созданием единого стандарта внешнего вида домов в центре Богородска.
Новое волонтерское движение позволит обновить исторический облик городского пространства.
Чтобы колористически и технически фасады домов выглядели так, какими они были изначально, используются старые фотографии.
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Фото: unsplash
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