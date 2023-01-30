«Заповедные кварталы» реализуют концепцию ревитализации

В этом году предусмотрены работы по сохранению пяти объектов культурного наследия. Это дома — 18, 30, 38, 40 на улице Короленко и дома 3 на улице Славянской.

Будущие пространства начали проектировать до начала реставрации. Для этого команда провела большую исследовательскую работу и определила важные фигуры, связанные с кварталом. Среди них: Максим Горький, Владимир Короленко, Федор Шаляпин, Максим Дмитриев и Дмитрий Смирнов.

На улице Короленко, 18, к примеру, планируют открыть общественно-культурный центр. На первом этаже здесь будет штаб волонтерского движения, музей истории «Том Сойер Фест Нижний Новгород» и туристско-информационный центр. Внутри сохранится историческая планировка доходного дома.

Также ведутся работы по проектированию еще трех объектов.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: соцсети кварталов