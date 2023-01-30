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«Заповедные кварталы» реализуют концепцию ревитализации

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В «Заповедных кварталах» стартовали работы по ревитализации концепции квартала. На первом этапе запланирован запуск проектов для повышения инвестиционной привлекательности территории и увеличения трафика.

 

В этом году предусмотрены работы по сохранению пяти объектов культурного наследия. Это дома — 18, 30, 38, 40 на улице Короленко и дома 3 на улице Славянской.

Будущие пространства начали проектировать до начала реставрации. Для этого команда провела большую исследовательскую работу и определила важные фигуры, связанные с кварталом. Среди них: Максим Горький, Владимир Короленко, Федор Шаляпин, Максим Дмитриев и Дмитрий Смирнов.

На улице Короленко, 18, к примеру, планируют открыть общественно-культурный центр. На первом этаже здесь будет штаб волонтерского движения, музей истории «Том Сойер Фест Нижний Новгород» и туристско-информационный центр. Внутри сохранится историческая планировка доходного дома.

Также ведутся работы по проектированию еще трех объектов.


 

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Фото: соцсети кварталов

 

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