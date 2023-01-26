Школа дизайна Вышки проведет двойной лекторий

Лекторы:

Тимур Саберов — преподаватель Вышки, арт-директор и совладелец брендингового агентства UNBLVBL расскажет о дизайне упаковки, ее истории и материалах.

— преподаватель Вышки, арт-директор и совладелец брендингового агентства UNBLVBL расскажет о дизайне упаковки, ее истории и материалах. Любовь Котлярова — академический руководитель нижегородской Вышки. Расскажет об инновациях, новых биоразлагаемых материалах и бережном отношении к экологии.

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