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Геобрусчатку на Щелоковском хуторе заменят на асфальт

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В Нижегородском Щелоковском хуторе планируют заменить геобрусчатку и уже рассматривают варианты нового покрытия. Об этом сообщает городская дирекция парков и скверов.

 

Ранее жители города о неудобстве и опасности дорожек в парке. По словам главы Приокского района, замена брусчатки возможна после окончания гарантийного срока благоустройства лесопарковой зоны.

В ноябре 2022 года стало известно, что геобрусчатку на дорожках у Первого и Третьего озера заменят в 2023 году.

Сейчас рассматривают два основных варианта укладки нового покрытия. Среди них: брусчатка и асфальт. Специалисты готовят расчеты, консультируются с экологами и собирают мнения посетителей.



 

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Фото: архив пресс-служб

 

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