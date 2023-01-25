Геобрусчатку на Щелоковском хуторе заменят на асфальт

Ранее жители города о неудобстве и опасности дорожек в парке. По словам главы Приокского района, замена брусчатки возможна после окончания гарантийного срока благоустройства лесопарковой зоны.

В ноябре 2022 года стало известно, что геобрусчатку на дорожках у Первого и Третьего озера заменят в 2023 году.

Сейчас рассматривают два основных варианта укладки нового покрытия. Среди них: брусчатка и асфальт. Специалисты готовят расчеты, консультируются с экологами и собирают мнения посетителей.







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Фото: архив пресс-служб