Геобрусчатку на Щелоковском хуторе заменят на асфальт

В Нижегородском Щелоковском хуторе планируют заменить геобрусчатку и уже рассматривают варианты нового покрытия. Об этом сообщает городская дирекция парков и скверов.
Ранее жители города о неудобстве и опасности дорожек в парке. По словам главы Приокского района, замена брусчатки возможна после окончания гарантийного срока благоустройства лесопарковой зоны.
В ноябре 2022 года стало известно, что геобрусчатку на дорожках у Первого и Третьего озера заменят в 2023 году.
Сейчас рассматривают два основных варианта укладки нового покрытия. Среди них: брусчатка и асфальт. Специалисты готовят расчеты, консультируются с экологами и собирают мнения посетителей.
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Фото: архив пресс-служб
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