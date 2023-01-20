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На Горького роют 70-метровый котлован для метро

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На улице Горького начали возводить форшахту для 70-метрового котлована метро. После ее разработки стартует монтаж тоннелепроходческого щита. Уже извлечен первый ковш земли. Об этом сообщает telegram-канал «Метро-НН».

 

Техника и оборудование подготовлены к формированию специальной форшахты. После чего рабочие будут рыть рыть 70-метровый котлован. Его стенки укрепят сваями и ограждениями.

Кроме того, на следующем этапе смонтируют тоннелепроходческий комплекс. Его расположат по направлению к площади Свободы.



 

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Фото: unsplash

 

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