На Горького роют 70-метровый котлован для метро

Техника и оборудование подготовлены к формированию специальной форшахты. После чего рабочие будут рыть рыть 70-метровый котлован. Его стенки укрепят сваями и ограждениями.

Кроме того, на следующем этапе смонтируют тоннелепроходческий комплекс. Его расположат по направлению к площади Свободы.







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Фото: unsplash