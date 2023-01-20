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В Нижнем появятся штрафстоянки для гидроциклов

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В Нижегородской области создадут штрафстоянки для гидроциклов и катеров. Их будут отправлять туда за грубые нарушения.

 

Виды нарушений на воде аналогичны тем, которые водители допускают на дорогах.

К примеру, водители гидроциклов часто управляют ими в нетрезвом состоянии, без соответствующих документов или используют неисправное судно, эксплуатация которого запрещена.

Сейчас на Волге и Оке в Нижегородской области действуют больше 30 лодочных станций. Их и планируют использовать как штрафстоянки.



 

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Фото: unsplash

 

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