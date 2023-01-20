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На улице Пожарского перекроют движение

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В Нижнем временно приостановят движение транспорта в центре города. Запрет действует с 20:00 20 января до 8:00 23 января на участке улицы Пожарского напротив дома №1 на улице Большая Покровская. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства.

 

На подъездах к участку установят предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки.

А для подъезда к жилым домам введут двустороннее движение по набережной Лыковая Дамба и улице Пожарского от дома № 16 до улицы Пискунова.

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.



 

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