На улице Пожарского перекроют движение

На подъездах к участку установят предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки.

А для подъезда к жилым домам введут двустороннее движение по набережной Лыковая Дамба и улице Пожарского от дома № 16 до улицы Пискунова.

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.







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