Потепление до -5: рассказываем о погоде в Нижнем на выходных

Пасмурную погоду и потепление до -5 прогнозируют синоптики на ближайший уикенд.
В субботу, 14 января, утром ожидается до -8 градусов, а днем воздух прогреется до -5. Вечером температура опустится до -6. Такая же погода сохранится к ночи. Скорость южного ветра достигнет 4,1 метра в секунду. Осадков не ожидается.
В воскресенье, 15 января, будет пасмурно, днем обещают до -5. Осадков синоптики также не прогнозируют. Ветер усилится до 5,3 метров в секунду, а его направление останется прежним.
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Фото: ИРГСНО
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