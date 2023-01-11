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Строительство площадок для санавиации

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Восемь площадок для санавиации построят в Нижегородской области до 2024 года. Первые пять появятся в Шахунье, Урене, Починках, Арзамасе и Выксе. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

 

Площадки создадут при государственных медорганизациях. Их строительство обеспечит возможность круглосуточной эвакуации пациентов.

На втором этапе их построят на территории Сергачской, Семеновской и Лысковской ЦРБ. А нижегородский территориальный центр медицины катастроф оснастят светосигнальным оборудованием.



 

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Фото: телеграм-канал «Мой Нижний Новгород»

 

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