Строительство площадок для санавиации

Восемь площадок для санавиации построят в Нижегородской области до 2024 года. Первые пять появятся в Шахунье, Урене, Починках, Арзамасе и Выксе. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Площадки создадут при государственных медорганизациях. Их строительство обеспечит возможность круглосуточной эвакуации пациентов.
На втором этапе их построят на территории Сергачской, Семеновской и Лысковской ЦРБ. А нижегородский территориальный центр медицины катастроф оснастят светосигнальным оборудованием.
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Фото: телеграм-канал «Мой Нижний Новгород»
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