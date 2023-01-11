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Цифра дня: более 280 тысяч нижегородцев посетили новогодние ивенты

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Новогодние мероприятия в Нижнем собрали 283 тысячи человек. Об этом сообщает мэр города.

 

Наибольшей популярностью пользовался активный отдых. Каток в парке «Швейцария» собрал пять тысяч человек, каток «Катушка» на Автозаводе — шесть, а каток у кинотеатра «Россия» — еще девять тысяч.

32 тысячи человек посетили ярмарки на площади Горького и у Георгиевской башни кремля, а еще семь тысяч горожан поучаствовали в 43 праздниках «Новый год в каждый двор».

Кроме того, 70 тысяч нижегородцев посетили музеи, театры, дома культуры, кинотеатры и библиотеки. Еще 3,2 тысячи детей участвовали в Горьковских елках.

В частности, почти 60 тысяч человек побывали в каникулы в парке «Швейцария», где прошло 66 различных мероприятий.


 

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Фото: телеграм-канал ИРГСНО


 

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