Благоустройство сада в Студеном квартале

Площадки территории застелят газоном и создадут сцену с деревянным настилом из хвойных досок, садовые дорожки покроют клинкерной плиткой, а цветники оформят каменной засыпкой.

Также в саду установят объекты из дерева: перголы для вьющихся растений, беседки и большие вазоны.

Кроме того, на территории высадят кустарники, вьющиеся растения, тенелюбивые цветы и декоративные яблони







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Фото: архив пресс-служб