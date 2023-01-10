Благоустройство сада в Студеном квартале

Стала известна концепция благоустройства сада при усадьбе Щелокова в Студеном квартале. Ее создали по заказу АНО «АСИРИС».
Площадки территории застелят газоном и создадут сцену с деревянным настилом из хвойных досок, садовые дорожки покроют клинкерной плиткой, а цветники оформят каменной засыпкой.
Также в саду установят объекты из дерева: перголы для вьющихся растений, беседки и большие вазоны.
Кроме того, на территории высадят кустарники, вьющиеся растения, тенелюбивые цветы и декоративные яблони
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Фото: архив пресс-служб
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