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Благоустройство сада в Студеном квартале

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Стала известна концепция благоустройства сада при усадьбе Щелокова в Студеном квартале. Ее создали по заказу АНО «АСИРИС».

 

Площадки территории застелят газоном и создадут сцену с деревянным настилом из хвойных досок, садовые дорожки покроют клинкерной плиткой, а цветники оформят каменной засыпкой.

Также в саду установят объекты из дерева: перголы для вьющихся растений, беседки и большие вазоны.

Кроме того, на территории высадят кустарники, вьющиеся растения, тенелюбивые цветы и декоративные яблони



 

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Фото: архив пресс-служб

 

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