Главный артист Нижнего по версии Яндекс Афиши

Сервис продажи билетов проанализировал, какие события пользовались популярностью в разных городах России. Расскажем, какой артист не покидал нижегородский топ.
По данным сервиса, в российском топе — концерты, выставки, театры, стендап-выступления и посещения кинотеатров.
Чаще всего в десятку самых продаваемых событий попадали концерты (50% от общего количества событий в ТОП-10), театры (27%) и стендап (8%).
Яндекс Афиша подвела итоги 2022 года и назвала артиста, который держался в ТОП-10 дольше всего:
- RAMIL’ — 20 городов, 255 дней в топе, 33 дня в ТОП-10 Нижнего Новгорода.
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