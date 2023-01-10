Главный артист Нижнего по версии Яндекс Афиши

По данным сервиса, в российском топе — концерты, выставки, театры, стендап-выступления и посещения кинотеатров.

Чаще всего в десятку самых продаваемых событий попадали концерты (50% от общего количества событий в ТОП-10), театры (27%) и стендап (8%).

Яндекс Афиша подвела итоги 2022 года и назвала артиста, который держался в ТОП-10 дольше всего:

RAMIL’ — 20 городов, 255 дней в топе, 33 дня в ТОП-10 Нижнего Новгорода.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.