Столетняя колонка в квартале церкви Трех Святителей

Специалисты очистили старые конструктивные элементы, обновили декор, покрыли колонку защитным слоем лака и установили в историческом месте.

Кроме того, здесь полностью обновили подземный механизм.Система водоотведения организована так, что вода не вытекает на проезжую часть и тротуар.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: Нижний 800