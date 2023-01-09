Столетняя колонка в квартале церкви Трех Святителей

«Заповедные кварталы» в январские праздники радовали не только масштабной программой, но и новым объектом. Здесь установили столетнюю водоразборную колонку системы Черкунова. Она находится около дома солдатки Варвары Бердиниковой, на перекрестке улиц Новой и Короленко.
Специалисты очистили старые конструктивные элементы, обновили декор, покрыли колонку защитным слоем лака и установили в историческом месте.
Кроме того, здесь полностью обновили подземный механизм.Система водоотведения организована так, что вода не вытекает на проезжую часть и тротуар.
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Фото: Нижний 800
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