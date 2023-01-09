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Столетняя колонка в квартале церкви Трех Святителей

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«Заповедные кварталы» в январские праздники радовали не только масштабной программой, но и новым объектом. Здесь установили столетнюю водоразборную колонку системы Черкунова. Она находится около дома солдатки Варвары Бердиниковой, на перекрестке улиц Новой и Короленко.

 

Специалисты очистили старые конструктивные элементы, обновили декор, покрыли колонку защитным слоем лака и установили в историческом месте.

Кроме того, здесь полностью обновили подземный механизм.Система водоотведения организована так, что вода не вытекает на проезжую часть и тротуар.



 

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Фото: Нижний 800

 

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