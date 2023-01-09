Когда в Нижний придет потепление?

Утром 9 и 10 января ожидаются морозы до -34 градусов. Повышение температуры придет со среды, таких сильных заморозков уже не будет.

11 января потеплеет сразу с -22 до -13. В конце рабочей недели столбики термометров не будут опускаться ниже -11, а уже в воскресенье ожидается всего -5 градусов.

По прогнозам синоптиков, 17 января потеплеет до -1.

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Фото: Игорь Иванов