«Арт МИР» на Ярмарке

На экспозиции покажут живопись, графику, бронзовые и керамические скульптуры, резьбу по дереву, лаковые миниатюры, гравюры, авторские куклы, книги и антиквариат.

Всего более 150 художников из 35 городов. Площадь экспозиции превысит семь тысяч квадратных метров.

Посетители смогут пообщаться с авторами работ, понаблюдать за творческим процессом и посетить мастер-классы.





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Фото: Игорь Иванов