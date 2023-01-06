«Арт МИР» на Ярмарке

Выставка откроется на Нижегородской ярмарке 4 февраля. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
На экспозиции покажут живопись, графику, бронзовые и керамические скульптуры, резьбу по дереву, лаковые миниатюры, гравюры, авторские куклы, книги и антиквариат.
Всего более 150 художников из 35 городов. Площадь экспозиции превысит семь тысяч квадратных метров.
Посетители смогут пообщаться с авторами работ, понаблюдать за творческим процессом и посетить мастер-классы.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: Игорь Иванов
Комментарии (0)