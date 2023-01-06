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«Арт МИР» на Ярмарке

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Выставка откроется на Нижегородской ярмарке 4 февраля. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

 

На экспозиции покажут живопись, графику, бронзовые и керамические скульптуры, резьбу по дереву, лаковые миниатюры, гравюры, авторские куклы, книги и антиквариат.

Всего более 150 художников из 35 городов. Площадь экспозиции превысит семь тысяч квадратных метров.

Посетители смогут пообщаться с авторами работ, понаблюдать за творческим процессом и посетить мастер-классы.


 

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Фото: Игорь Иванов

 

 

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