Цифра дня: почти 70 нижегородцев отравились спиртным в праздники

Среди пострадавших от отравления — два подростка, а еще девятерых госпитализировали в наркологический стационар. Остальным медики оказали первую помощь и дали рекомендации.

Одно отравление зафиксировано суррогатом алкоголя.

Также в начале 2023 года увеличилось количество вызовов из-за травм. К примеру, 45 нижегородцев получили ушибы и повреждения головы при падении на скользких улицах.





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Фото: unsplash