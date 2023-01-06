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Цифра дня: почти 70 нижегородцев отравились спиртным в праздники

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В первые дни нового года 67 нижегородцев обратились к врачам с отравлением спиртным. Об этом сообщают сотрудники станции скорой помощи.

 

Среди пострадавших от отравления — два подростка, а еще девятерых госпитализировали в наркологический стационар. Остальным медики оказали первую помощь и дали рекомендации.

Одно отравление зафиксировано суррогатом алкоголя.

Также в начале 2023 года увеличилось количество вызовов из-за травм. К примеру, 45 нижегородцев получили ушибы и повреждения головы при падении на скользких улицах.


 

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Фото: unsplash

 

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Теги:
Новый год 2023,

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