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Какая погода ждет нижегородцев в Новый год?

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Небольшой снег и потепление придут в Нижний 31 декабря.

 

По словам синоптиков, утром 30 декабря Нижнем будет облачно. Средняя температура воздуха достигнет -4 градусов, но в некоторых районах термометры покажут и -9. Вечером начнется небольшой снегопад, который усилится ночью. Скорость ветра увеличится до 3,2 метра в секунду.

Утром 31 декабря снегопад продолжится, но в течение дня он ослабнет. Днем воздух прогреется до -2. Такая же температура сохранится и накануне Нового года.

 


 

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Фото: unsplash

 

 

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