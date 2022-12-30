Какая погода ждет нижегородцев в Новый год?

Небольшой снег и потепление придут в Нижний 31 декабря.
По словам синоптиков, утром 30 декабря Нижнем будет облачно. Средняя температура воздуха достигнет -4 градусов, но в некоторых районах термометры покажут и -9. Вечером начнется небольшой снегопад, который усилится ночью. Скорость ветра увеличится до 3,2 метра в секунду.
Утром 31 декабря снегопад продолжится, но в течение дня он ослабнет. Днем воздух прогреется до -2. Такая же температура сохранится и накануне Нового года.
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Фото: unsplash
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