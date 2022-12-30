Самый маленький памятник Нижнего отреставрировали

Скульптуру птицы — самый маленький памятник столицы Приволжья — отреставрировали. Об этом сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области.
Нижегородский чижик-пыжик у Северной башни отреставрирован.
Во время реставрации стен Кремля скульптуру решили извлечь из стены и заодно обновить. Сейчас с памятника убрали ржавчину, окислы и смонтировали его обратно.
Кроме того, вернули на место и обновленную табличку «Холм поэтов».
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: В Городе N
Комментарии (0)