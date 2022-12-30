Самый маленький памятник Нижнего отреставрировали

Нижегородский чижик-пыжик у Северной башни отреставрирован.

Во время реставрации стен Кремля скульптуру решили извлечь из стены и заодно обновить. Сейчас с памятника убрали ржавчину, окислы и смонтировали его обратно.

Кроме того, вернули на место и обновленную табличку «Холм поэтов».





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Фото: В Городе N