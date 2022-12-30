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Самый маленький памятник Нижнего отреставрировали

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Скульптуру птицы — самый маленький памятник столицы Приволжья — отреставрировали. Об этом сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области.

Нижегородский чижик-пыжик у Северной башни отреставрирован.

Во время реставрации стен Кремля скульптуру решили извлечь из стены и заодно обновить. Сейчас с памятника убрали ржавчину, окислы и смонтировали его обратно.

Кроме того, вернули на место и обновленную табличку «Холм поэтов».


 

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Фото: В Городе N

 

 

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