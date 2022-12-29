Что изменится в нижегородском планетарии в 2023 году?

В прошлом году преобразили Большой Звездный зал, а теперь обновят:

интерьер в остальных залах

полностью заменят инженерные сети, в том числе и вентиляцию

восстановят фасады

появится новый купол обсерватории, его делают по спецзаказу

После модернизации залы «Астрономия», «Космонавтика» и «Планета» станут удобными современными пространствами для лекций, семинаров, дискуссий и общения.

На время ремонта основные репертуарные сеансы переедут в обновленный планетарий Мининского университета.

Успеть на сеансы можно до 30 декабря.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: telegram-канал Юрия Шалабаева