Что изменится в нижегородском планетарии в 2023 году?

Модернизация планетария продолжится в следующем году. Об этом сообщил мэр города.
В прошлом году преобразили Большой Звездный зал, а теперь обновят:
- интерьер в остальных залах
- полностью заменят инженерные сети, в том числе и вентиляцию
- восстановят фасады
- появится новый купол обсерватории, его делают по спецзаказу
После модернизации залы «Астрономия», «Космонавтика» и «Планета» станут удобными современными пространствами для лекций, семинаров, дискуссий и общения.
На время ремонта основные репертуарные сеансы переедут в обновленный планетарий Мининского университета.
Успеть на сеансы можно до 30 декабря.
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Фото: telegram-канал Юрия Шалабаева
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