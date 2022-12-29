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Что изменится в нижегородском планетарии в 2023 году?

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Модернизация планетария продолжится в следующем году. Об этом сообщил мэр города.

 

В прошлом году преобразили Большой Звездный зал, а теперь обновят:

  • интерьер в остальных залах
  • полностью заменят инженерные сети, в том числе и вентиляцию
  • восстановят фасады
  • появится новый купол обсерватории, его делают по спецзаказу

После модернизации залы «Астрономия», «Космонавтика» и «Планета» станут удобными современными пространствами для лекций, семинаров, дискуссий и общения.

На время ремонта основные репертуарные сеансы переедут в обновленный планетарий Мининского университета.

Успеть на сеансы можно до 30 декабря.


 

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Фото: telegram-канал Юрия Шалабаева

 

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