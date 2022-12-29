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Стало известно, как будет работать нижегородский транспорт в новогоднюю ночь

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Общественный транспорт в новогоднюю ночь будет работать до 02:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

 

Движение поездов метро с 23:59 31 декабря до 2:00 1 организуют с интервалом десять минут. Утром 1 января оно возобновит работу с 6:00.

Также до 2:00 будут ходить трамваи № 2, 3, 8, 21 и 417, троллейбусы № 4, 9, 10, 13, 4, 15, 17 и 31. Автобусы — № 1, 11, 40, 41, 43, 45, 48, 52, 61, 68, 71 и 95.

Кроме того, с 31 декабря до 8 января работа общественного транспорта будет организована по расписанию выходного дня.


 

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Фото: unsplash

 

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