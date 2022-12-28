Ледовый городок открылся на Ярмарке

На Нижегородской ярмарке открылся ледовый городок. На его создание потребовалось две тысячи ледяных блоков по 100 килограммов. Городок строили три недели мастера из Нижнего Новгорода, Москвы, Рязани и Санкт-Петербурга.
Построен лабиринт размером 15 на 20 метров и дополнен семью скульптурами. Три интерактивные: изба, тройка и ладья. И четыре фигуры-открытки: медведь, городецкая роспись, семья и ворота в сказку.
В течение трех недель 30 мастеров-ледорубов и скульпторов из Нижнего, Москвы, Санкт-Петербурга и Рязани трудились над его созданием.
Городок работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Вход свободный.
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Фото: телеграм-канал Ярмарки
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