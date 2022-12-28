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Ледовый городок открылся на Ярмарке

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На Нижегородской ярмарке открылся ледовый городок. На его создание потребовалось две тысячи ледяных блоков по 100 килограммов. Городок строили три недели мастера из Нижнего Новгорода, Москвы, Рязани и Санкт-Петербурга.

 

Построен лабиринт размером 15 на 20 метров и дополнен семью скульптурами. Три интерактивные: изба, тройка и ладья. И четыре фигуры-открытки: медведь, городецкая роспись, семья и ворота в сказку.

В течение трех недель 30 мастеров-ледорубов и скульпторов из Нижнего, Москвы, Санкт-Петербурга и Рязани трудились над его созданием.

Городок работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Вход свободный.


 

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Фото: телеграм-канал Ярмарки

 

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