Ледовый городок открылся на Ярмарке

Построен лабиринт размером 15 на 20 метров и дополнен семью скульптурами. Три интерактивные: изба, тройка и ладья. И четыре фигуры-открытки: медведь, городецкая роспись, семья и ворота в сказку.

В течение трех недель 30 мастеров-ледорубов и скульпторов из Нижнего, Москвы, Санкт-Петербурга и Рязани трудились над его созданием.

Городок работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Вход свободный.





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Фото: телеграм-канал Ярмарки