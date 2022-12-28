Стала известна схема выходов со станции «Сенной»

Рассказываем о выходах из вестибюлей через подземные пешеходные переходы:

вестибюль №1 — выходы в сторону жилой застройки улиц Большая Печерская, Сеченова, Максима Горького и Минина, к Сенной площади, парку Победы, а также к остановкам общественного транспорта

вестибюль № 2 — выходы к жилой застройке улиц Большая Печерская, Ковровская, Родионова, заводу имени Петровского и к остановкам общественного транспорта





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