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Стала известна схема выходов со станции «Сенной»

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Опубликована схема выходов с будущей станции метро «Сенная». Подробности сообщает telegram-канал «МетроНН».

 

Рассказываем о выходах из вестибюлей через подземные пешеходные переходы:

  • вестибюль №1 — выходы в сторону жилой застройки улиц Большая Печерская, Сеченова, Максима Горького и Минина, к Сенной площади, парку Победы, а также к остановкам общественного транспорта
  • вестибюль № 2 — выходы к жилой застройке улиц Большая Печерская, Ковровская, Родионова, заводу имени Петровского и к остановкам общественного транспорта


 

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