Выставка одной картины в Художественном музее

Автор часто обращался к речным видам с вековыми деревьями, живописными замками и городскими стенами. Но в основном художник выдумывал свои образы.

Так, на картине «Каток» — нетипичный для мастера зимний пейзаж, где на первый план вынесены сцены из повседневной жизни. Эту работу показывали на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году. Кроме того, она побывала в разных городах Северной Америки и Европы.

Прийти в Дом Сироткина за одним шедевром можно до 12 февраля.







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Фото: Нижний 800