Нижегородцы стали больше тревожиться

В этом году в регионе повысился уровень тревожности. Город на 37 месте по России с индексом 226,03. Об этом сообщает коммуникационное агентство.
Нижегородская область попала в группу «уравновешенных» регионов. Их отличает обеспокоенность текущей ситуацией, при этом она не выходит за пределы нормы.
Напомним, в прошлом году нижегородцев волновали введение QR-кодов, омикрон и вакцинация.
Самыми «встревоженными» регионами, которые наиболее остро реагируют на любые потенциально тревожные события, стали:
- Москва (индекс 3119,02)
- Санкт-Петербург (627,79)
- Курская область (535,99)
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Фото: telegram-канал ИРГСНО
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