Нижегородцы стали больше тревожиться

Нижегородская область попала в группу «уравновешенных» регионов. Их отличает обеспокоенность текущей ситуацией, при этом она не выходит за пределы нормы.

Напомним, в прошлом году нижегородцев волновали введение QR-кодов, омикрон и вакцинация.

Самыми «встревоженными» регионами, которые наиболее остро реагируют на любые потенциально тревожные события, стали:

Москва (индекс 3119,02)

Санкт-Петербург (627,79)

Курская область (535,99)

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Фото: telegram-канал ИРГСНО