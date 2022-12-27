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Нижегородцы стали больше тревожиться

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В этом году в регионе повысился уровень тревожности. Город на 37 месте по России с индексом 226,03. Об этом сообщает коммуникационное агентство.

 

Нижегородская область попала в группу «уравновешенных» регионов. Их отличает обеспокоенность текущей ситуацией, при этом она не выходит за пределы нормы.

Напомним, в прошлом году нижегородцев волновали введение QR-кодов, омикрон и вакцинация.

Самыми «встревоженными» регионами, которые наиболее остро реагируют на любые потенциально тревожные события, стали:

  • Москва (индекс 3119,02)
  • Санкт-Петербург (627,79)
  • Курская область (535,99)

 

 

 

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Фото: telegram-канал ИРГСНО

 

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