Новогодняя программа в Городце, Семенове, Арзамасе и Большом Болдине

До 5 января в Городце пройдет интерактивная программа «Новогодняя круговерть». Гостей ждет погружение в сказочную атмосферу народных забав, хороводов и конкурсов. Новогодние гулянья пройдут и в музейно-туристическом комплексе «Город мастеров», а с 24 декабря здесь работает предновогодняя ярмарка.

В Семенове для туристов подготовили мастер классы в центре «Золотая Хохлома», квест-игру «По следам Нового года» — в историко-художественном музее и погружение в атмосферу крестьянских Святок — в музее народного быта «Дом Семена-ложкаря».

В Арзамасе гостей ждут новогодние интерактивы, концерты и тематические экскурсии. Детская постановка «Кот в сапогах» и новогоднее представление у елки пройдут 2 января в Арзамасском театре драмы. Там же для юных зрителей состоится спектакль «Царевна-лягушка». Посетить его можно будет с 3 по 8 января.

В заповедном парке в Большом Болдине для нижегородцев организуют конные прогулки, катания на лыжах и «ватрушках» — с 6 по 8 января. А с 10 по 19 января пройдет фольклорная программа «Святочные гадания». Участники узнают старинные обычаи и обряды, познакомятся с гаданием на воске и зеркалах.





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Фото: unsplash