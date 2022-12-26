Какая погода ждет нижегородцев 31 декабря

Последняя неделя уходящего года обещает быть достаточно теплой. По словам синоптиков, самым холодным днем станет 27 декабря. Столбики термометров опустятся до -9 градусов. Это минимальный показатель за всю неделю.
Уже в пятницу, 30 декабря, столбики термометров покажут днем -3, а к вечеру до температура понизится до -6. В новогоднюю ночь, 31 декабря, ожидается 0 градусов и много снега. Нулевая температура продержится до 2 января. Все праздничные дни будет идти снег.
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Фото: unsplash
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