Какая погода ждет нижегородцев 31 декабря

Уже в пятницу, 30 декабря, столбики термометров покажут днем -3, а к вечеру до температура понизится до -6. В новогоднюю ночь, 31 декабря, ожидается 0 градусов и много снега. Нулевая температура продержится до 2 января. Все праздничные дни будет идти снег.





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Фото: unsplash