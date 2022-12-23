Новогодние пакгаузы на елке

На елке в мастерской Алексея Шубкина повесили целых пять объектов, к воплощению которых архитекторы пространства имели непосредственное отношение.

Так, Диана Галлямова украсила зеленые ветви игрушкой в виде Нижегородских пакгаузов. Здесь же можно найти мини-версии ВТБ «Арена Парк» и БСА «Лужники».







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Фото: telegram-канал Олега Берковича