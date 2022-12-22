Число авиарейсов из Нижнего в Сочи увеличат

Smartavia стала третьей компания, которая будет летать в Сочи. Сейчас полеты к морю выполняют «Икар» и Nordwind.

Рейсы запланированы один раз в неделю, по средам, до конца марта. Полеты пройдут на самолетах «Боинг 737-800», который вмещает 189 пассажиров.

Время в пути — четыре часа. Билеты стоят от 5270 рублей.





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Фото: unsplash