4-х метровая горка на Ярмарке

Длина спуска аттракциона достигает девяти метров, а высота — четырех. Уже сейчас нижегородцы всех возрастов смогут прокатиться с горки на ватрушках и тюбингах.

Аттракцион открыт до 15 января. Он будет доступен все дни, кроме 9 января, с 10:00 до 22:00. 1 января горка работает с 12:30 до 22:00.

Прокат тюбингов стоит 50 рублей за 30 минут, а вход со своей ватрушкой — бесплатный.





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