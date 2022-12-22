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4-х метровая горка на Ярмарке

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Заливная горка высотой почти четыре метра открылась на Нижегородской ярмарке. Об этом сообщается в Telegram-канале общественного пространства.

 

Длина спуска аттракциона достигает девяти метров, а высота — четырех. Уже сейчас нижегородцы всех возрастов смогут прокатиться с горки на ватрушках и тюбингах.

Аттракцион открыт до 15 января. Он будет доступен все дни, кроме 9 января, с 10:00 до 22:00. 1 января горка работает с 12:30 до 22:00.

Прокат тюбингов стоит 50 рублей за 30 минут, а вход со своей ватрушкой — бесплатный.


 

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