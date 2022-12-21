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Экскурсии в парке «Швейцария»

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Зимние экскурсии по нижегородскому парку «Швейцария» будут проходить по средам и четвергам. Об этом сообщается на сайте общественного пространства.

 

Программа стартует с 21 декабря. Экскурсии проведет гид Анна Сорокина.

Предусмотрено три маршрута:

  • «История парка в истории города»
  • «Путешествие по «Швейцарии»
  • «Зеленая тропа в заснеженном парке»

Экскурсии будут начинаться в 11:00 и в 14:00 от центральной площади. Приобрести билеты можно прямо в парке или онлайн.



 

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Фото: соцсети парка

 

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