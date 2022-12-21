Экскурсии в парке «Швейцария»

Программа стартует с 21 декабря. Экскурсии проведет гид Анна Сорокина.

Предусмотрено три маршрута:

«История парка в истории города»

«Путешествие по «Швейцарии»

«Зеленая тропа в заснеженном парке»

Экскурсии будут начинаться в 11:00 и в 14:00 от центральной площади. Приобрести билеты можно прямо в парке или онлайн.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: соцсети парка