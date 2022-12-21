Экскурсии в парке «Швейцария»

Зимние экскурсии по нижегородскому парку «Швейцария» будут проходить по средам и четвергам. Об этом сообщается на сайте общественного пространства.
Программа стартует с 21 декабря. Экскурсии проведет гид Анна Сорокина.
Предусмотрено три маршрута:
- «История парка в истории города»
- «Путешествие по «Швейцарии»
- «Зеленая тропа в заснеженном парке»
Экскурсии будут начинаться в 11:00 и в 14:00 от центральной площади. Приобрести билеты можно прямо в парке или онлайн.
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Фото: соцсети парка
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